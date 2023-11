Países árabes dizem que não haverá paz sem um Estado palestiniano

"Afirmamos que nem Israel nem nenhum dos países da região desfrutarão de segurança e paz sem que os palestinianos a desfrutem e recuperem todos os seus direitos saqueados", pode ler-se num projeto de resolução final de uma cimeira que reuniu 57 países de maioria árabe em Riade.

O documento também responsabiliza Israel pela "continuidade do conflito e pelo seu agravamento" e considera a ocupação dos territórios palestinianos por Israel "uma ameaça à segurança e à estabilidade regional e internacional".

À margem da cimeira, o Presidente sírio, Bashar al-Assad, disse que o grupo islamita Hamas impôs uma "nova realidade" à região, com o seu ataque a Israel, em 07 de outubro, "abrindo portas políticas que estavam fechadas há várias décadas".

Bashar al-Assad afirmou ainda que esta oportunidade deve ser aproveitada para uma clarificação política pelos países da região, elogiando a coragem do movimento palestiniano.

"Com a nova realidade imposta pela corajosa resistência palestiniana na nossa região, temos estas ferramentas. Vamos aproveitá-las e aproveitar a transformação global que nos abriu portas políticas que estavam fechadas há décadas", defendeu Al Assad, que participou na cimeira de países árabes.

A guerra entre Israel e o Hamas, que hoje entrou no 36º dia e continua a ameaçar alastrar a toda a região do Médio Oriente, fez até agora na Faixa de Gaza mais de 11.000 mortos, cerca de 28.000 feridos, cerca de 2.500 desaparecidos, na maioria civis, e cerca de 1,5 milhões de deslocados, segundo as autoridades locais.