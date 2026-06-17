Papa Leão XIV apela ao diálogo EUA-Irão e eliminação de armas nucleares

"Graças a Deus, pelo menos este memorando existe, e dizem que será assinado oficialmente na sexta-feira. Ainda haverá vários pontos a serem acordados, mas é sempre melhor fazê-lo através do diálogo e da negociação, e não regressar à guerra. Por isso, espero que seja realmente uma solução, que a guerra tenha realmente terminado e que possamos avançar para o bem de todos", disse o pontífice aos jornalistas em Castel Gandolfo.

O Papa apelou ainda à eliminação das armas nucleares "procurando o bem de todos os povos, procurando soluções para os problemas, incluindo os económicos e sociais, que surgiram neste caso".

O memorando entre o Irão e os Estados Unidos será assinado na sexta-feira na estância alpina de Bürgenstock, perto de Lucerna, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros suíço.

A Suíça acolherá a cerimónia oficial após vários dias de negociações e de contactos diplomáticos entre Washington, Teerão e mediadores internacionais, um entendimento que prevê a continuação do cessar-fogo e a abertura de uma nova fase de discussão sobre questões nucleares e de segurança regional, incluindo a reabertura do Estreito de Ormuz.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros suíço, a cerimónia terá lugar num hotel de luxo situado em Bürgenstock, uma montanha com vista para o Lago de Lucerna, no centro da Suíça.

As autoridades suíças indicaram que a escolha daquele local se deve ao facto de ser de difícil acesso e, por isso, mais fácil de proteger do ponto de vista da segurança, acrescentando que a sua utilização foi proposta pelos mediadores do Paquistão e do Qatar, bem como pelos próprios Estados Unidos e Irão.

O acordo preliminar prolonga por 60 dias o cessar-fogo em vigor desde 08 de abril e estabelece um quadro negocial para futuras negociações sobre o acordo nuclear.

Os compromissos incluem ainda um levantamento progressivo das sanções sobre Teerão.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros suíço informou que ainda não é possível fornecer informações sobre o formato da cerimónia ou outros detalhes relativos à assinatura prevista para sexta-feira.

O complexo hoteleiro de Bürgenstock, situado no pequeno cantão de Nidwald, acolheu em junho de 2024 uma conferência internacional de alto nível sobre a paz na Ucrânia, que contou com a participação do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Segundo um alto responsável norte-americano, o quadro do acordo já foi assinado eletronicamente pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo vice-presidente, JD Vance, e pelo presidente do Parlamento iraniano e principal negociador de Teerão, Mohammad Bagher Ghalibaf.

De acordo com as autoridades iranianas, Ghalibaf deverá liderar a delegação do seu país na cerimónia de sexta-feira, enquanto Washington deverá ser representado por altos responsáveis da Administração norte-americana.

O texto do acordo não foi tornado público e persistem dúvidas sobre alguns dos pontos negociados entre as duas partes após semanas de contactos diplomáticos destinados a pôr fim ao conflito.

Numa entrevista à CNN, JD Vance afirmou que o documento tem cerca de "uma página e meia" e é "muito geral", admitindo igualmente a possibilidade de Donald Trump participar na cerimónia de assinatura, depois de concluir a sua participação na cimeira do G7, que decorre em Evian, no leste de França.