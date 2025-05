Foto: António Pedro Santos - Lusa

O ministro dos Negócios Estrangeiros admite que a situação em Gaza se agravou de forma significativa. Paulo Rangel diz que Portugal apoia as iniciativas dos Países Baixos e da Suécia para avançar com a revisão do acordo de cooperação entre a União Europeia e Israel e para aplicar sanções a ministros do Governo israelita.