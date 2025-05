PCP pede fim de "profundo estado de hipocrisia e cinismo" de Portugal sobre crise em Gaza

Após uma audiência com o Presidente da República no Palácio de Belém, Paulo Raimundo disse aos jornalistas que transmitiu a Marcelo Rebelo de Sousa que "não é possível continuar calado" e num "profundo estado de hipocrisia e cinismo" em relação à crise humanitária vivida na Faixa de Gaza.

O líder do PCP disse estar em curso um genocídio que tem como cúmplices a União Europeia, os Estados Unidos e a NATO, acrescentando que o Governo português tem "a obrigação de fazer mais do que tem feito".

Esta quarta-feira, o Presidente da República afirmou que acompanha as preocupações do primeiro-ministro, Luís Montenegro, em relação a Gaza e o apelo à entrada de ajuda no território, feito também pelo Papa Leão XIV. Essa posição foi assumida depois de o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter dito que a situação humanitária que se vive é "absolutamente intolerável".