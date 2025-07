Pelo menos 14 mortos após bombardeamento em campo de refugiados

De acordo com a Wafa, que cita fontes médicas, entre as vítimas do ataque das últimas horas estão várias crianças e mulheres.

O exército israelita, por sua vez, não se pronunciou sobre este último bombardeamento.

Os meios de comunicação palestinianos também noticiaram a morte de dois residentes de Gaza num outro ataque israelita lançado contra Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza.

Os tanques israelitas avançaram nas últimas horas em direção ao coração desta cidade, que até agora tinha sido excluída das ofensivas terrestres israelitas.

Desde então, mais de mil famílias fugiram de Deir al-Balah, de acordo com os dados mais recentes do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

Os que fogem seguem em direção a Mawasi (no sul), onde já se aglomeram cerca de 425 mil pessoas, apesar dos bombardeamentos quase diários do exército.

Desde que o governo de Benjamin Netanyahu iniciou a invasão da já devastada Faixa de Gaza, em outubro de 2023, mais de 59 mil residentes de Gaza morreram, sobretudo mulheres e crianças, e mais de 142 mil pessoas ficaram feridas, muitas com ferimentos e amputações com risco de vida, segundo as autoridades palestinianas.