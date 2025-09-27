Pelo menos 26 mortos em Gaza após bombardeamentos de Israel

No campo de refugiados de Nuseirat, também no centro, o hospital Al Awda confirmou a morte de 12 pessoas por um bombardeamento à casa da família Al Jamal.





com Lusa

À Agência EFE, o Hospital Al Shifa referiu seis mortos num ataque contra a casa da família Bakr no campo de refugiados de Al Shati, a oeste da cidade de Gaza.A defesa civil de Gaza deu por seu lado conta de outras cinco vítimas mortais em casa da família Al Shurafa, no bairro de Rimal, na cidade de Gaza, onde pelo menos 13 pessoas permanecem soterradas sob os escombros provocados pelo ataque.Já na localidade de Al Zawaida, no centro do enclave, o bombardeamento da casa da família Abu Rukab deixou três mortos.