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Pelo menos nove mortos em ataques israelitas contra sul do Líbano

Pelo menos nove mortos em ataques israelitas contra sul do Líbano

Pelo menos nove pessoas foram mortas hoje em três ataques israelitas contra localidades do sul do Líbano, informou a agência de notícias oficial libanesa.

Lusa /
Mohamed Azakir - Reuters

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Israel considera esta região um bastião do movimento pró-Irão Hezbollah.

De acordo com a Agência Nacional de Informação (ANI), um ataque israelita causou pelo menos três mortos e 18 feridos na região de Nabatiyeh, e outro quatro mortos e um ferido em Aadloun, a sul da cidade de Sidon.

Um ataque israelita contra um apartamento no campo de refugiados de Mieh Mieh, também perto de Sidon, causou ainda dois mortos e quatro feridos, noticiou a ANI.

O exército israelita ordenou, além disso, aos habitantes de sete bairros da periferia sul de Beirute, outro reduto do Hezbollah, que abandonassem a área em antecipação a ações militares.

Desde que o Líbano foi arrastado para a guerra regional, a 02 de março, os ataques israelitas mataram mais de mil pessoas e causaram mais de um milhão de deslocados, de acordo com as autoridades.

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, afirmou na terça-feira que as forças israelitas "estavam a operar no interior do território libanês para tomar uma linha de defesa avançada" até ao rio Litani, a cerca de 30 quilómetros da fronteira.

"As centenas de milhares de residentes do sul do Líbano que foram retirados para o norte não regressarão ao sul do Litani enquanto a segurança dos habitantes do norte [de Israel] não estiver garantida", advertiu após uma mulher ter sido morta na terça-feira à noite por uma salva de foguetes disparados a partir do vizinho Líbano.

O Hezbollah anunciou que se opõe ao avanço das forças israelitas em localidades fronteiriças, reivindicando nomeadamente ataques na terça-feira contra soldados na aldeia de Al-Qaouzah, bem como no norte de Israel.

Depois de invadir o Líbano em 1982, Israel manteve uma zona tampão com 10 a 20 quilómetros de dist|ancia da fronteira, até à retirada total em 2000, sob os ataques do Hezbollah.

"A batalha contra o Hezbollah (...) está apenas a começar", advertiu na segunda-feira a porta-voz do exército israelita, Ella Waweya.

Na madrugada de terça-feira, ataques israelitas já tinham matado cinco pessoas no sul do país e outras três numa zona residencial perto de Beirute, após incursões nos subúrbios do sul.

Beirute acusa os Guardas da Revolução do Irão de comandarem as operações do Hezbollah contra Israel e proibiu as atividades destes em território libanês.

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