Pelo menos três mortos em novos ataques israelitas na Faixa de Gaza

A Defesa Civil, que opera sob a autoridade do Hamas, relatou que três pessoas morreram e 15 ficaram feridas após um bombardeamento israelita a uma casa na zona de Bani Suhaila, a leste de Khan Yunis, por volta das 04:00, no horário local (02:00 em Lisboa).

Hamas e Israel têm-se acusado mutuamente de violar o cessar-fogo que entrou em vigor há um mês.

O Exército israelita, contactado pela agência de notícias AFP, disse estar a investigar este incidente.

De acordo com uma fonte do Ministério do Interior da Faixa de Gaza, controlado pelo Hamas, os ataques aéreos cessaram às 05:00, no horário local (03:00 em Lisboa), mas o fogo de artilharia israelita continuava na zona de Khan Yunis.

A guerra na Faixa de Gaza teve início em 07 de outubro de 2023, quando o grupo islamita Hamas atacou o território israelita, provocando a morte de mais de 1.200 pessoas e cerca de 250 reféns. As operações militares israelitas na Faixa de Gaza já fizeram mais de 69 mil mortos.