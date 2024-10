Petróleo continua a subir após revalorização de 5% devido às tensões no Médio Oriente

Às 09:30 em Lisboa, o petróleo Brent, a referência na Europa, subia 0,90% para 78,30 dólares por barril, contra 77,60 dólares na quinta-feira, segundo dados da Bloomberg.

Os mesmos dados indicam que o barril de petróleo subiu 9,2% desde segunda-feira.

Entretanto, o West Texas Intermediate (WTI), a referência norte-americana, também subiu hoje e, antes da abertura oficial do mercado, atingiu 74,22 dólares por barril, mais 0,7% do que na quinta-feira, depois de ter disparado 5,9% na quinta-feira.

Em relação a segunda-feira, o barril de WTI valorizou-se 8,9%.

O Brent reage a declarações de improviso do presidente dos EUA, Joe Biden, de que se está a estudar a possibilidade de Israel atacar as instalações petrolíferas do Irão, divulgou a Bloomberg na quinta-feira.

Depois da declaração de Biden, o Brent subiu para o nível mais alto do último mês.

Os investidores receiam também que a escalada de violência leve o Irão a bloquear o Estreito de Ormuz, ponto estratégico por onde passa um quinto do fornecimento mundial de petróleo, ou atacar as infraestruturas petrolíferas da Arábia Saudita.

Os investidores estão atentos igualmente ao excesso de produção de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo [OPEP] e ao facto de os fornecimentos mundiais de petróleo nunca terem sido interrompidos pelo conflito no Médio Oriente.

Por seu lado, a OPEP já garantiu que tem capacidade para compensar se for preciso a perda total da oferta iraniana, no caso de Israel destruir as instalações petrolíferas do país.