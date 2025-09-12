Polícia pede ajuda para localizar suspeito de crimes antissemitas em Londres

Sete estabelecimentos judaicos, incluindo quatro sinagogas, foram alvos de incidentes distintos nas últimas semanas, de acordo com a Polícia Metropolitana da capital britânica.

Sinagogas e uma residência particular em Golders Green foram cobertas com uma substância, enquanto um líquido foi atirado contra uma escola e um carro em outros dois casos.

Estes crimes estão a ser investigados como danos criminais com motivação religiosa, com imagens de câmaras de segurança a mostrar que se acredita que um único suspeito esteja por trás dos sete incidentes, segundo a polícia, citada pela agência France-Presse (AFP).

A polícia divulgou uma foto e imagens das câmaras de segurança do homem procurado.

"Estes foram atos terríveis e estarrecedores, e pedimos à população que nos ajude a identificar o autor", destacou a comissária Katie Harber, que lidera o inquérito, em comunicado.

"Temos plena consciência do sofrimento que estas ofensas causaram aos visados. Não toleraremos este tipo de comportamento", acrescentou.

O Reino Unido tem observado um aumento do número de incidentes antissemitas nos últimos anos, atingindo o pico após o ataque do Hamas a Israel, a 07 de outubro de 2023, e a subsequente guerra em Gaza.

A organização de solidariedade judaica Community Security Trust (CST) registou 1.521 incidentes antissemitas nos primeiros seis meses do ano, abaixo do recorde de 2.019 incidentes registados no primeiro semestre de 2024.

No entanto, o número de incidentes registados este ano é o segundo mais elevado da história, de acordo com a organização, que monitoriza o antissemitismo no Reino Unido desde 1984.