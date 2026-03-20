Preço do gás natural caiu mais de 3% e está abaixo dos 60 dólares

De acordo com dados de mercado recolhidos pela agência EFE, na abertura do mercado holandês, o gás natural descia 3,33 %, para 59,7 euros por megawatt-hora (MWh).

Na quinta-feira, o gás natural fechou com uma subida de 11 %, embora durante a sessão tenha chegado a disparar cerca de 30 %, para mais de 70 euros.

O preço do gás, tal como o do petróleo - que hoje caiu ligeiramente 0,29 %, para 108,5 dólares - disparou após o ataque de Israel ao campo de gás natural South Pars, no Golfo Pérsico, e a resposta do Irão com ataques no Qatar e nos Emirados Árabes Unidos.

Neste contexto, a Agência Internacional da Energia (AIE) anunciou que tinha começado a colocar no mercado os "primeiros volumes" das reservas estratégicas de petróleo, que foram revistas em alta, passando dos 400 milhões de barris inicialmente previstos para 426 milhões.