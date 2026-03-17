Preço do petróleo Brent abre a subir e aproxima-se dos 105 dólares por barril

Às 07:00 de hoje (06:00 hora de Lisboa), o Brent subia 4,53% para 104,95 dólares, segundo dados da Bloomberg analisados pela agência de notícias espanhola EFE.

Na segunda-feira, a forte subida dos preços do crude devido às tensões no Médio Oriente diminuiu e o Brent fechou a cair 2,84%, ligeiramente acima dos 100 dólares (100,21 dólares).

Entretanto, o crude West Texas Intermediate (WTI) subiu hoje 5,04% para 97,90 dólares, antes da abertura oficial do mercado norte-americano.

Os preços do crude voltaram a subir, afetados pelas tensões decorrentes da guerra no Irão e do bloqueio do Estreito de Ormuz.

O presidente norte-americano, Donald Trump, criticou na segunda-feira a falta de entusiasmo com que os seus aliados reagiram à sua proposta de formar uma coligação militar para garantir a segurança no estreito de Ormuz, sobretudo por parte dos europeus, que lhe disseram que a guerra no Irão não é a sua guerra.

"Alguns estão muito entusiasmados, outros não, e alguns são países que temos ajudado há muitos anos. Protegemo-los de fontes externas terríveis, e não estão tão entusiasmados. E o nível de entusiasmo é importante para mim", disse.

A Agência Internacional de Energia (AIE) indicou na segunda-feira que está preparada para libertar mais reservas estratégicas de petróleo se necessário, após o anúncio feito na passada quarta-feira de libertar 400 milhões de barris no mercado para mitigar o impacto da guerra no Irão.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o `ayatollah` Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.