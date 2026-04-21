Preço dos combustíves para uso privado sobe 12,9% em março na UE

Até fevereiro, refere o serviço estatístico da UE, o preço dos combustíveis e lubrificantes para transporte privado no bloco estava, de um modo geral, a diminuir, tanto na média da UE como na maioria dos países da UE.

No entanto, registou-se um aumento significativo em março de 2026, devido às tensões no Golfo Pérsico e encerramento, pelo Irão, do estreito de Ormuz.

Em março, quase todos os países da UE registaram também aumentos homólogos de preços, com a Alemanha à cabeça (19,8%), seguida da Roménia (19,6%), Países Baixos (18,8%), Letónia (18,5%) e Áustria (17,2%).

Na Hungria e na Eslovénia, os preços diminuíram 2,7% e 5,9%, respetivamente, em comparação com março de 2025.

A navegação está novamente paralisada desde segunda-feira no estreito de Ormuz, com Teerão e Washington a imporem bloqueios distintos, e os navios iranianos a continuarem a testar o bloqueio norte-americano.

O Irão reverteu no sábado a decisão de reabrir a via navegável agravando as tensões com os Estados Unidos antes do fim do cessar-fogo, que teoricamente pode terminar entre a noite de hoje e a manhã de quarta-feira, hora de Teerão.

Os Estados Unidos e Israel iniciaram o ataque aéreo ao Irão no passado dia 28 de fevereiro sendo que a situação no Golfo Pérsico agravou-se devido aos bloqueios impostos aos cargueiros, sobretudo petroleiros.