Preços de ouro e prata recuperam níveis de há um mês após reabertura do estreito de Ormuz

O preço da onça de ouro subia 1,71% para 4.888 dólares (4.134 euros à taxa de câmbio atual) às 14:40 de Lisboa, minutos após a divulgação da notícia, enquanto a prata ultrapassava os 82,11 dólares (69,44 euros), numa subida de 4,37%.

Desde os ataques de Israel e Estados Unidos da América (EUA) ao Irão, ambos os metais preciosos perderam valor (6,75% no ouro e 11,75% na prata), apesar de manterem aumentos homólogos face há um ano (de 46% e 149%, respetivamente).

No caso do ouro, o seu preço máximo foi registado em 29 de janeiro deste ano quando atingiu 5.626,80 dólares, enquanto o ponto mais alto da prata foi de 121,78 dólares no mesmo dia.

O Irão decidiu hoje abrir totalmente o estreito de Ormuz à navegação comercial enquanto durar o cessar-fogo acordado com os Estados Unidos, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano.

"Em consonância com o cessar-fogo no Líbano, declara-se totalmente aberta a passagem de todos os navios mercantes pelo estreito de Ormuz durante o resto do período de cessar-fogo", afirmou Abbas Araghchi numa mensagem nas redes sociais, na qual indicou que os navios seguirão a rota "coordenada e já anunciada" com a Organização Portuária e Marítima iraniana.