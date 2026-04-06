Preços do petróleo abriram acima dos 110 dólares por barril

Preços do petróleo abriram acima dos 110 dólares por barril

Os preços do petróleo abriram em alta no domingo, com as duas variedades principais do `ouro negro` a situarem-se acima dos 110 dólares por barril, num mercado impulsionado pela guerra no Médio Oriente.

Lusa /
Foto: Reuters

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Por volta das 22:45, o West Texas Intermediate (WTI), de referência nos Estados Unidos, para entrega em maio subia 2,89%, para 114,76 dólares, enquanto o Brent do Mar do Norte, de referência na Europa, com vencimento em junho, ganhava 2,04%, para 111,26 dólares.

Poucos minutos após o início das negociações, o WTI subiu até aos 115,48 dólares, valor perto do seu pico, de 119,48 dólares, desde o início da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tinha dado no sábado 48 horas ao Irão para chegar a um acordo ou reabrir o estreito de Ormuz, dizendo que, caso não o faça, vai fazer cair o inferno sobre o país do golfo Pérsico.

Entretanto, Trump adiou o prazo por 24 horas, estando agora marcado para terça-feira, às 20:00, hora de Washington (01:00 de quarta-feira em Lisboa).

O estreito de Ormuz, uma passagem estratégica do mercado mundial de hidrocarbonetos, os elementos base do petróleo e do gás natural, encontra-se quase totalmente fechado desde o início da guerra.

As perturbações nos fluxos de petróleo e gás natural duram há mais de um mês e já provocaram uma subida acentuada dos preços da gasolina e do gasóleo em muitos países, e até mesmo escassez.

A guerra atualmente em curso no Médio Oriente foi desencadeada em 28 de fevereiro por ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, tendo Teerão retaliado com ataques contra o território israelita e os países do Golfo que albergam bases norte-americanas.

Vários líderes do Irão, incluindo o seu líder supremo, o aiatola Ali Khamenei, foram mortos nestes ataques aéreos.

O movimento islamista Hezbollah, do Líbano, entrou no conflito em 02 de março para vingar a morte de Ali Khamenei. Israel respondeu com ataques aéreos de grande envergadura em todo o Líbano e uma ofensiva terrestre no sul do país.

Milhares de pessoas morreram desde o início da guerra na região, sobretudo no Irão e no Líbano.

Donald Trump ameaça há vários dias transformar o Irão num "inferno", bem como devolver aquele país à "Idade da Pedra".

No domingo, ameaçou que atacará "centrais elétricas" e "pontes" do Irão.

"Terça-feira será o Dia da Central Elétrica e o Dia da Ponte, tudo em um, no Irão. Não haverá nada igual! Abram o raio do estreito, malditos loucos, ou vão viver no inferno", escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social.

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