Presidente iraniano rejeita ter ameaçado renunciar durante negociações sobre Ormuz

Presidente iraniano rejeita ter ameaçado renunciar durante negociações sobre Ormuz

Há informação de que foram retomadas as negociações entre os Estados Unidos e o Irão sobre o Estreito de Ormuz, enquanto o presidente iraniano desmente os rumores sobre um conflito interno e de alegadas ameaças de renunciar ao cargo.

Inês Moreira Santos - RTP / Adicionar como fonte informativa
Ahmet Okur / ANADOLU / Anadolu via AFP

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O jornal norte-americano The New York Times avançou no dia 4 de julho que Pezeshkian tinha ameaçado demitir-se caso o líder supremo iraniano rejeitasse o memorando de entendimento com os Estados Unidos, firmado a 17 de junho, o que terá aumentado a pressão sobre o líder religioso xiita para que aprovasse o acordo.

Masoud Pezeshkian viu-se obrigado a negar esta alegada ameaça de renúncia devido a um conflito com fações mais radicais que se opõem a um acordo com Washington sobre o Estreito de Ormuz. O presidente iraniano assegurou que não se irá demitir, apesar dos rumores de que o líder supremo da República Islâmica, Mojtaba Khamenei, estaria a tentar limitar a sua influência.

“Se alguma vez decidir demitir-me, serei eu próprio a anunciá-lo. Mas não me vou demitir e vou manter-me firme”, disse Masoud Pezeshkian numa entrevista televisiva citada pela agência iraniana Tasnim.

Segundo a mesma agência noticiosa, o diretor adjunto do gabinete de comunicação presidencial, Seyyed Mehdi Tabatabaei, rejeitou também as notícias “infundadas” da demissão de Pezeshkian, classificando-as como uma “mentira descarada”. Criticou ainda “os extremistas políticos por espalharem os rumores”, numa “tentativa de minar a unidade nacional e servir os interesses dos inimigos do Irão”.

Horas antes de se pronunciar sobre a alegada demissão, o chefe de Estado iraniano disse que a República Islâmica não pretende alargar o conflito com Washington, após o homólogo norte-americano, Donald Trump, ter insistido uma vez mais que os países estavam a negociar.

“Defendemos o nosso território, mas não pretendemos uma escalada da guerra nem prolongar o conflito”, afirmou Pezeshkian durante um discurso na inauguração de um projeto de saúde de apoio a famílias, apelando também ao reforço da coesão interna para impedir que “o inimigo” consiga “dividir e destruir” a sociedade iraniana.

“Devemos trabalhar para construir, nas circunstâncias atuais, uma sociedade que não desperte a ganância do inimigo, na qual este não possa intervir nem seja capaz de a dividir e destruir”, afirmou.

Os Estados Unidos e a Europa esperam que seja alcançado em breve um acordo para reabrir o estreito de Ormuz. Trump insistiu na segunda-feira que os Estados Unidos mantêm negociações com o Irão, apesar de Teerão ter negado isso horas antes, uma postura que o republicano classificou de hipócrita.

C/agência
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