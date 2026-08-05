Presidente iraniano rejeita ter ameaçado renunciar durante negociações sobre Ormuz

Os Estados Unidos e a Europa esperam que seja alcançado em breve um acordo para reabrir o estreito de Ormuz. Trump insistiu na segunda-feira que os Estados Unidos mantêm negociações com o Irão, apesar de Teerão ter negado isso horas antes, uma postura que o republicano classificou de hipócrita.





C/agência

O jornal norte-americanoavançou no dia 4 de julho que Pezeshkian tinha ameaçado demitir-se caso o líder supremo iraniano rejeitasse o memorando de entendimento com os Estados Unidos, firmado a 17 de junho, o que terá aumentado a pressão sobre o líder religioso xiita para que aprovasse o acordo.. O presidente iraniano assegurou que não se irá demitir, apesar dos rumores de que o líder supremo da República Islâmica, Mojtaba Khamenei, estaria a tentar limitar a sua influência., disse Masoud Pezeshkian numa entrevista televisiva citada pela agência iraniana Tasnim.Segundo a mesma agência noticiosa,Criticou ainda “os extremistas políticos por espalharem os rumores”, numa “tentativa de minar a unidade nacional e servir os interesses dos inimigos do Irão”.Horas antes de se pronunciar sobre a alegada demissão, o chefe de Estado iraniano disse que a República Islâmica não pretende alargar o conflito com Washington, após o homólogo norte-americano, Donald Trump, ter insistido uma vez mais que os países estavam a negociar., afirmou Pezeshkian durante um discurso na inauguração de um projeto de saúde de apoio a famílias, apelando também ao reforço da coesão interna para impedir que “o inimigo” consiga “dividir e destruir” a sociedade iraniana.“Devemos trabalhar para construir, nas circunstâncias atuais, uma sociedade que não desperte a ganância do inimigo, na qual este não possa intervir nem seja capaz de a dividir e destruir”, afirmou.