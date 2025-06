Presidente libanês denuncia ataques a Beirute e recusa submissão a Israel

"Esta flagrante violação de um acordo internacional, bem como dos princípios básicos do direito internacional e humanitário e das suas resoluções, na véspera de um evento religioso sagrado [Eid al-Adha], é uma prova contundente de que os seus perpetradores rejeitam os requisitos de estabilidade", denunciou o governante, em comunicado.

Para Joseph Aoun, está "é uma mensagem que o autor destas atrocidades está a enviar, em primeiro lugar, aos Estados Unidos, com as suas políticas e iniciativas, através da caixa de correio de Beirute e do sangue dos seus civis inocentes".

"O Líbano nunca se submeterá a isto", garantiu o chefe de Estado libanês.

Também o primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, emitiu um comunicado a condenar os ataques nos arredores da capital e a criticar o facto de terem ocorrido na noite anterior ao Eid al-Adha, ou Festa do Sacrifício, um importante feriado muçulmano celebrado em toda a região.

O chefe de Governo apelou à comunidade internacional para que assuma as suas responsabilidades e impeça Israel de prosseguir as suas ações contra o Líbano, além de se retirar das cinco áreas que ainda ocupa dentro das suas fronteiras, apesar do cessar-fogo em vigor.

O exército israelita ordenou hoje a evacuação de quatro zonas nos subúrbios do sul de Beirute, em antecipação de ataques iminentes contra o que descreveu como instalações do grupo xiita libanês Hezbollah.

A mensagem foi acompanhada de mapas que mostram quatro edifícios nos bairros de Al-Hadath, Haret Hreik e Bourj el-Barajneh, segundo referiu a agência noticiosa francesa AFP.

Momentos depois da ordem de evacuação, o exército israelita informou que ia lançar "em breve" um ataque contra "infraestruturas subterrâneas de produção de aparelhos aéreos não tripulados (`drones`)" em Dahieh, um subúrbio a sul de Beirute.

"Apesar dos acordos entre Israel e o Líbano, as Forças de Defesa de Israel (FDI) identificaram que a unidade aérea do Hezbollah opera para produzir milhares de `drones`, sob a direção e o financiamento de terroristas iranianos", declarou o exército em comunicado.

A mesma fonte acrescentou que estas infraestruturas foram "deliberadamente estabelecidas no coração da população civil de Dahieh".

De acordo com o exército, o Hezbollah está a tentar aumentar a produção de `drones` "para a próxima guerra".

Israel tem prosseguido com os ataques contra o Líbano apesar do cessar-fogo com o grupo libanês Hezbollah de 27 de novembro de 2024, que pôs fim a mais de um ano de conflito.

O Hezbollah atacou o norte de Israel a partir do sul do Líbano para apoiar o Hamas, que enfrentou uma ofensiva militar na Faixa de Gaza depois de ter realizado um ataque em solo israelita em 07 de outubro de 2023.

O envolvimento do Hezbollah no conflito levou o exército israelita a invadir o sul do Líbano numa ofensiva que eliminou os principais dirigentes do grupo pró-iraniano.