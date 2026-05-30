Primeiro-ministro libanês denuncia "escalada perigosa" com Israel

As Forças de Defesa de Israel avançaram hoje pelo sul libanês, com ataques aéreos maciços.O primeiro-ministro libanês apela agora a um cessar-fogo imediato.Delegações militares de Israel e do Líbano estiveram reunidas na sexta-feira, em Washington. Na próxima semana há nova ronda de negociações - a quarta desde o início da guerra.