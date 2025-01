Proposta de Trump para Gaza é "ótima ideia", considera ministro israelita das Finanças

"Depois de anos a glorificar o terrorismo, [os palestinianos] serão capazes de estabelecer uma nova e bela vida noutro lugar", acrescentou Smotrich, cujo partido é essencial para a coligação governamental de Benjamin Netanyahu, num comunicado.

Durante anos, acrescentou, os políticos propuseram "soluções impraticáveis", como a divisão de terras e a criação de um Estado palestiniano, "que põem em perigo a existência e a segurança do único Estado judeu do mundo", acrescentou.

"Só o pensamento inovador com novas soluções trará uma solução de paz e segurança. Trabalharei, com a ajuda de Deus, com o primeiro-ministro e o gabinete para garantir que haja um plano operacional para implementar isto a partir do mais próximo possível", sublinhou Smotrich.

No sábado, a bordo do avião presidencial, Trump defendeu que as nações árabes deveriam receber mais refugiados palestinianos da Faixa de Gaza, retirando potencialmente uma parte suficiente da população para "simplesmente limpar" o território.

Trump disse aos jornalistas que mencionou o plano num telefonema com o rei Abdullah II, da Jordânia, e que falaria hoje com o Presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sissi.

"Gostava que ele levasse as pessoas. Gostaria que o Egito acolhesse pessoas. Estamos a falar de, provavelmente, um milhão e meio de pessoas, e simplesmente limpamos tudo e dizemos: `Acabou`", acrescentou o chefe de Estado norte-americano.

Trump elogiou a Jordânia por ter aceitado mais refugiados palestinianos após o início da guerra entre Israel e o movimento palestiniano Hamas.

"Adorava que aceitasse mais [palestinianos], porque estou a olhar para a Faixa de Gaza inteira agora e está uma confusão. É uma verdadeira confusão", indicou o líder republicano, referindo-se ao que disse a Abdullah II.

Trump disse que a remoção em massa de palestinianos "poderá ser temporária ou de longo prazo", acrescentando que, "ao longo dos séculos", a região onde se situa a Faixa de Gaza teve "muitos, muitos conflitos".

"Algo tem de acontecer. Mas agora é literalmente um estaleiro de demolição. Quase tudo foi destruído e há pessoas a morrer lá. Portanto, prefiro envolver-me com algumas das nações árabes e construir habitações num local diferente, onde possam talvez viver em paz para variar", acrescentou Trump.

A 05 de dezembro, o ministro da Segurança Nacional de Israel, o ultranacionalista Itamar Ben Gvir, anunciou que apresentaria a Trump um plano para promover a entrada de judeus colonos e a emigração da população palestiniana de Gaza.

Numa entrevista publicada pelo jornal Maariv, o segundo mais lido em Israel, Ben Gvir, que vive num colonato israelita no território palestiniano da Cisjordânia, garantiu que o apoio de Trump seria uma decisão "lógica" e "moral".

"Também será bom para os residentes de Gaza que emigram, voluntariamente, é claro", disse o ministro.

Durante o primeiro mandato (2017-2021), o novo Presidente dos Estados Unidos apresentou um plano que previa a anexação por parte de Israel de quase 30% da Cisjordânia ocupada.

Também no sábado, Trump pôs fim a restrições, impostas pelo anterior chefe de Estado, Joe Biden, sobre o envio de bombas com peso de duas mil libras (907 quilos) para Israel.

"Muitas coisas que foram encomendadas e pagas por Israel, mas não foram enviadas por Biden, estão agora a caminho!", disse Trump numa publicação na rede social Truth.

Joe Biden interrompeu a entrega destas bombas em maio, para impedir Israel de lançar um ataque total à cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

Um mês depois, Israel assumiu o controlo da cidade, numa altura em que a grande maioria do milhão de civis que viviam ou se abrigavam em Rafah já tinha fugido.