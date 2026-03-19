Qatar afirma que ataques reduzem 17% capacidade de exportação de GNL 

"A reparação dos danos nas instalações de GNL levará três a cinco anos. Isto terá repercussões para a China, Coreia do Sul, Itália e Bélgica", disse o ministro qatari da Energia, Saad Sherida Al-Kaabi, em comunicado.

"Isto significa que seremos forçados a declarar força maior até cinco anos em alguns contratos de GNL de longo prazo", acrescentou o ministro, referindo-se ao termo jurídico que significa que eventos fora do controlo do país podem impedi-lo de atingir as suas metas de exportação.