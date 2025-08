Receios de reocupação total. Israel prepara-se para nova etapa da guerra em Gaza

A ocupação de todo o território reverteria a decisão tomada em 2005 por Israel de retirar os colonos e os militares de Gaza, mantendo o controlo apenas sobre as suas fronteiras. Essa medida tem sido apontada pelos partidos de direita como a culpada pelo aumento do poder do Hamas.

"Para onde vamos? Para o mar?"



Alimentos entram a conta-gotas em Gaza

c/ agências

A reunião, que ainda não foi confirmada oficialmente mas está a ser anunciada pela imprensa israelita, deverá acontecer no mesmo dia em que o Conselho de Segurança da ONU realiza uma sessão dedicada à questão dos reféns israelitas em Gaza.com os ministros da Defesa e dos Assuntos Estratégicos, assim como o chefe do Estado-Maior do Exército, referiu esta manhã a estação israelita N12."Netanyahu quer que o Exército israelita conquiste toda a Faixa de Gaza (...). Decidiu alargar a luta às zonas onde poderiam existir reféns", avançou por sua vez a rádio pública Kan, citando funcionários do Governo., garante por sua vez o diário Ma'ariv.Para além dos receios da reocupação, paira a incerteza sobre se esta seria prolongada ou se seria uma operação a curto prazo com o objetivo de desmantelar o Hamas e libertar os reféns israelitas.Na manhã desta terça-feira, mas não é claro se as movimentações fazem parte de uma ofensiva em maior escala., lamentou um civil palestiniano em declarações à agência Reuters.Um correspondente daem Gaza relatou, por sua vez, operações terrestres israelitas em várias zonas da cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza."A campanha terrestre de Israel é acompanhada por um fogo muito pesado da sua Força Aérea e também das unidades de artilharia israelitas que continuam a bombardear a zona de al-Mawasi, para onde as famílias se dirigiram para fugir aos bombardeamentos de Israel", conta o jornalista.Em guerra com o Hamas desde o ataque do movimento islamita palestiniano ao seu território a 7 de outubro de 2023, o Governo israelita enfrenta uma pressão crescente para encontrar uma saída para o conflito.Em Israel, a população exige uma trégua para a libertação dos reféns que continuam nas mãos do Hamas. Por todo o mundo,Esta terça-feira, o Ministério da Defesa de Israel voltou a autorizar a entrada parcial de bens essenciais no enclave de forma "controlada e gradual"."O objetivo é aumentar o volume de ajuda que entra na Faixa de Gaza, reduzindo ao mesmo tempo a dependência da recolha de ajuda por parte da ONU e das organizações internacionais", declarou.O objetivo continua a ser "tomar todas as medidas possíveis para impedir o envolvimento" do Hamas na "entrega e distribuição da ajuda".