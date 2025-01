Refém Agam Berger libertada pelo Hamas recebida pelo Exército de Israel

A libertação da soldado israelita é primeira prevista para hoje, na terceira troca de reféns por prisioneiros palestinianos no âmbito do cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

Membros da Cruz Vermelha estiveram presentes no local e de acordo com o Exército israelita Agam Berger já se encontra neste momento em Israel.

Agam Berger foi capturada no dia 07 de outubro de 2023 quando cumpria o serviço militar perto da Faixa de Gaza, foi entregue pelo Hamas à Cruz Vermelha em Jabalia, no norte do enclave, segundo um jornalista da France Presse no local.

Uma outra jovem, Arbel Yehud, uma civil de 29 anos, refém no mesmo dia no Kibbutz Nir Oz e um cidadão israelo-alemão de 80 anos, Gadi Moses, também devem ser libertados hoje.

Cinco tailandeses também devem ser libertados ainda hoje, fora do âmbito do acordo de tréguas.

Os três reféns israelitas vão ser trocados por 110 cidadãos palestinianos detidos por Israel, incluindo 32 condenados a prisão perpétua.

Os prisioneiros libertados, 20 dos quais vão ser exilados, devem chegar a Ramallah, na Cisjordânia ocupada, ao meio-dia (10:00 em Lisboa).

Uma quarta troca está prevista para sábado, com a libertação de três homens de acordo com o calendário anunciado por Israel.