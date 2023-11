Reféns libertados pelo Hamas estão já em território israelita

"Os reféns libertados foram submetidos a um exame médico inicial em território israelita. Continuarão acompanhados por soldados das Forças de Defesa de Israel a caminho dos hospitais israelitas, onde se reunirão com assuas famílias", indicou um porta-voz militar citado pela agência EFE.

"As Forças Especiais do Exército e os Serviços de Informações israelitas estão atualmente com os reféns libertados", indicou um comunicado do exército.

Antes, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majed Al-Ansari, havia indicado que"entre os libertados hoje pelo Hamas estão 13 cidadãos israelitas, "alguns dos quais têm dupla nacionalidade, bem como 10 cidadãos tailandeses e um cidadão filipino".

A diplomacia do Qatar - que mediou a libertação de reféns e prisioneiros, ao abrigo do acordo de tréguas na Faixa de Gaza - acrescentou que "39 mulheres e crianças [palestinianas] detidas em prisões israelitas" também tinham sido libertados.