Reino Unido e UE apelam à intensificação de diplomacia para resolver crise em Gaza

Num encontro perto de Londres, os dois líderes "concordaram em trabalhar em estreita colaboração em questões de paz e segurança internacionais, em especial no que se refere à crise humanitária no Médio Oriente e à continuação do apoio à Ucrânia contra a agressão russa na Europa", de acordo com um porta-voz do chefe de Governo britânico.

"Ambos concordaram que a intensificação dos nossos esforços para resolver a crise humanitária em Gaza é uma prioridade fundamental", acrescentou a mesma fonte.

O encontro decorreu à margem da Cimeira Internacional sobre Segurança da Inteligência Artificial que termina hoje em Bletchley Park, a norte de Londres.

Sunak teve também um encontro bilateral com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, onde o conflito em Israel e na Faixa de Gaza também foi abordado.

Em 07 de outubro, o grupo islamita Hamas desencadeou um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo mais de duas centenas de reféns.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007, bombardeando várias infraestruturas do grupo na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

O conflito entre Israel e o Hamas, classificado como uma organização terrorista pela UE e pelos Estados Unidos, causou já milhares de mortos e feridos, entre militares e civis, nos dois territórios.