Reservas de gás da UE no nível mais baixo em três anos diz rede de operadores

"Em 01 de abril de 2026, os níveis das reservas de gás da UE estavam em 28% - 314 TWh [terawatts-hora]/cerca de 29 bcm [mil milhões de metros cúbicos] -, abaixo dos três anos anteriores e ao mesmo nível do período pré-crise energética", indica a ENTSOG (na sigla inglesa) num relatório hoje publicado.

Num documento com perspetivas de abastecimento para os próximos meses, a rede europeia indica que, "para reabastecer o armazenamento de gás em preparação para o próximo inverno, a Europa necessitará de importações de GNL [gás natural liquefeito] superiores às observadas anteriormente, juntamente com uma maior utilização das infraestruturas de gás".

"O agravamento do conflito no Golfo Pérsico está a reduzir a disponibilidade global de GNL e a limitar a capacidade de reenchimento das reservas", aponta a ENTSOG, numa alusão à crise energética causada pelo conflito no Médio Oriente, que começou com uma ofensiva israelita e norte-americana contra o Irão.

Para os operadores de gás, "iniciar a época de injeção logo em abril e prolongá-la até novembro proporcionaria maior flexibilidade para encher os armazenamentos antes da próxima época de inverno".

"Garantir fornecimentos de GNL, coordenar calendários de manutenção e manter flexibilidade operacional na capacidade de armazenamento e importação são essenciais para evitar o risco de níveis insuficientes de armazenamento e apoiar a flexibilidade do sistema", vinca a ENTSOG.

Partindo de um nível de reservas de 28% em 01 de abril de 2026, "as capacidades de injeção e extração das instalações de armazenamento de gás são suficientes para cobrir a procura e atingir um nível de inventário superior a 30% no final do inverno em todos os países da UE, assumindo que o abastecimento de gás é garantido em níveis adequados", refere ainda o relatório.

No final de março, a Comissão Europeia pediu que os países da União Europeia façam uma preparação "coordenada e atempada" para o inverno, dada a perturbação energética no Médio Oriente e que as reservas de gás estão abaixo de 30%.

Dados disponibilizados na internet pela associação que representa operadores de infraestruturas de gás na Europa (Gas Infrastructure Europe) revelam que, no domingo (informação mais recente), as reservas de gás na União Europeia (UE) estão preenchidas a 28,77%.

Portugal -- que é um dos 18 países comunitários com armazenamento de gás -- é exceção, já que tem as reservas mais elevadas da UE, numa percentagem de 91,74%.

Ainda assim, o armazenamento subterrâneo em cavidades salinas em Portugal é de pouca dimensão em comparação com o resto da Europa, de cerca de três a quatro terawatt-hora.

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão e, em resposta, Teerão encerrou o Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial.

Como consequência, o tráfego de petroleiros no estreito caiu drasticamente e aumentou a instabilidade relacionada com a oferta, pressionando os preços.

A escalada do conflito no Médio Oriente, região crucial para o fornecimento global de combustíveis fósseis, está a provocar uma subida acentuada dos preços.

Atualmente, a UE tem vigor regras para armazenamento de gás que ditam que todos os países têm de atingir 90% de enchimento entre 01 de outubro e 01 de dezembro, antes da estação fria.