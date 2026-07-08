Restos mortais de Khamenei chegam a Najaf para cortejo fúnebre no Iraque
Os restos mortais de Ali Khamenei, líder supremo do Irão entre 1989 e 2026, chegaram ao Iraque para o cortejo fúnebre de hoje entre as cidades iraquianas mais veneradas pelos muçulmanos xiitas, Najaf e Karbala.
A televisão estatal iraquiana transmitiu na terça-feira a chegada do voo da Mahan Air transportando o caixão com o corpo do Ayatollah ao Aeroporto Internacional de Najaf, onde o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, tinha chegado pouco antes para a cerimónia oficial de receção, onde vai fazer-se acompanhar pelo primeiro-ministro iraquiano, Ali al-Zaidi.
Os comités governamentais e de segurança das províncias iraquianas de Najaf e de Karbala concluíram os preparativos logísticos e técnicos para o cortejo fúnebre do Ayatollah, morto no primeiro dia da guerra iniciada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão, em 28 de fevereiro.
O cortejo fúnebre está agendado para as 18:00 locais de quarta-feira (15:00 em Lisboa), entre as cidades sagradas do xiismo.
As cerimónias fúnebres de Khamenei prosseguiram na terça-feira no Irão, na cidade sagrada de Qom, com orações fúnebres e um grande cortejo, após três dias de eventos em Teerão, assistidos por milhões de pessoas, segundo números oficiais da República Islâmica.
O Irão iniciou no sábado seis dias de cerimónias fúnebres públicas, incluindo um dia no Iraque, país que alberga alguns dos santuários mais venerados pelos muçulmanos xiitas.
Líder da República Islâmica do Irão por mais de 36 anos, Khamenei vai ser sepultado na quinta-feira na sua cidade natal, Mashhad, também considerada uma cidade sagrada para os muçulmanos xiitas, por albergar mausoléu do imã Reza.