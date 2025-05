Rubio espera que vários Estados árabes normalizem relações com Israel este ano

Em declarações feitas em comissão no Congresso, Rubio disse: "Temos um gabinete para os acordos de Abraão, que está a trabalhar na identificação de um certo número de Estados e penso que vamos ter boas notícias, certamente antes do final do ano, com vários países prontos para se juntarem a esta aliança".

O secretário de Estado não deu qualquer informação sobre quais e quantos Estados estão envolvidos.

Em 2020, os acordos de Abraão, apadrinhados por Donald Trump, conduziram à normalização das relações de Israel com Emirados Árabes Unidos, Barém e Marrocos.

Mas muitos mais recusaram participar neste processo, em particular, Arábia Saudita, Síria e Líbano.

Trump disse, na semana passada, que tinha a "esperança fervente" de que a Arábia Saudita normalizasse as suas relações com Israel, durante a visita que fez a Riade.

Mas os sauditas afastam qualquer normalização com Israel sem a criação de um Estado palestiniano.