Rubio promete Washington "totalmente alinhado" com aliados do Golfo nas negociações com Irão

Em visita ao Kuwait para uma reunião com os membros do Conselho de Cooperação do Golfo, Marco Rubio afirmou esta quarta-feira que os Estados Unidos pretendem discutir com estes aliados “cada decisão tomada” relativamente às negociações em curso com Teerão.



No que diz respeito ao Estreito de Ormuz, ponto de discórdia nestas conversações, o responsável sublinhou que nenhum outro país além do Irão apoia a imposição de portagens nesta via navegável.



Marco Rubio prometeu ainda que os Estados Unidos não irão fazer nada que possa comprometer a segurança dos seus aliados na região do Golfo.



“Não vamos fazer nada que comprometa a segurança dos nossos aliados, os nossos aliados de longa data na região”, vincou.



O principal diplomata dos EUA encontra-se numa visita a três países do Golfo, procurando tranquilizar os aliados da região que consideram o acordo de paz proposto com o Irão demasiado brando para com uma potência regional que os atacou durante a guerra.



O secretário de Estado norte-americano esteve com os líderes dos Emirados Árabes Unidos esta quarta-feira de manhã e reuniu-se esta tarde com os líderes do Kuwait, antes de voar para o Bahrein.



O memorando de entendimento alcançado na semana passada entre os EUA e o Irão inclui uma proposta de um fundo de 300 mil milhões de dólares e a suspensão de algumas sanções.



Na sequência da assinatura, as duas partes iniciaram conversações técnicas para definir os pormenores da implementação do acordo. “Se o Irão quiser chegar a um acordo bom e concreto, os Estados Unidos estão abertos a isso. Se não quiserem, então, claro, o presidente tem opções”, afirmou Rubio.



O responsável acrescentou que os negociadores técnicos irão retomar as conversações no final do mês e que é provável que voltem à Suíça.



c/ agências

