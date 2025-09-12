Senadores norte-americanos dizem que EUA são cúmplices da "limpeza étnica" em Gaza
Dois senadores democratas norte-americanos afirmam ter chegado à conclusão que Israel está a levar a cabo uma "limpeza étnica" dos palestinianos em Gaza e dizem que os Estados Unidos são cúmplices.
Chris Van Hollen e Jeff Merkley, ambos membros da Comissão de Relações Exteriores do Senado, fizeram uma viagem pelo Egito, Israel, Cisjordânia ocupada e a Jordânia e no final da viagem publicaram um relatório onde concluem que as ações de Israel em Gaza constituem uma estratégia deliberada para limpar etnicamente a população local.
“O Governo de Netanyahu foi muito além de atacar o Hamas, impondo punições coletivas a toda a população de Gaza ”, disse o senador democrata Chris Van Hollen numa conferência de imprensa na quinta-feira.
“O que eles estão fazer, e o que testemunhamos, é colocar esses objetivos em prática”, acrescentou.
Os dois senadores vão mais longe e acusam os Estados Unidos de serem cúmplices desta limpeza étnica levada a cabo pelo Governo israelita.
"Nós, os Estados Unidos, somos cúmplices de tudo isso", disse Van Hollen. "Porque estamos a fornecer apoio financeiro ao governo de Netanyahu para usar armas em Gaza”, justificou.
“Os mesmos valores que me fizeram um defensor de Israel obrigam-me a dizer que o que eles estão a fazer aos palestinianos, tanto na Cisjordânia como em Gaza, é absolutamente errado”, disse Merkley.
Os dois senadores afirmam que o facto de Israel e os Estados Unidos apelidarem os planos para o deslocamento em massa de palestinianos em Gaza de "êxodo voluntário" é uma das "histórias de capa mais fraudulentas, sinistras e distorcidas já contadas".
“Não há nada de voluntário em querer partir quando a sua casa já não existe, quando os seus campos agrícolas não estão mais acessíveis”, disse Van Hollen na conferência de imprensa.
Primeiro-ministro do Catar em Washington
Na Faixa de Gaza, os ataques prosseguem. Israel lançou sinalizadores sobre a Cidade de Gaza, para avisar a população de que deve deslocar-se para sul do enclave.
Também houve bombardeamentos contra a capital e num campo de refugiados no centro da faixa de Gaza. As autoridades palestinianas dizem que morreram pelo menos 25 pessoas até ao momento no dia de hoje, incluindo 14 membros da mesma família.
Os líderes árabes vão reunir-se no domingo no Catar numa cimeira de emergência para debater o ataque israelita a Doha, na passada terça-feira.
Antes disso, o primeiro-ministro do Catar vai reunir-se com responsáveis norte-americanos esta sexta-feira para discutir o ataque a Doha e o estado das negociações para um cessar-fogo em Gaza.
O primeiro-ministro do Catar, o xeque Mohammed bin Abdulrahmanal-Thani, vai reunir-se com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, na Casa Branca, em Washington, segundo informou o Departamento de Estado norte-americano.
Alguns meios de comunicação norte-americanos avançam que o primeiro-ministro deverá também reunir-se com o presidente Donald Trump, o vice-presidente J.D. Vance e o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff.
