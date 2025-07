Síria. Forças governamentais retiram-se da província de Sweida

A retirada das forças governamentais aconteceu após a declaração de um acordo de cessar-fogo na quarta-feira.

O Presidente interino sírio, Ahmad al-Charaa, anunciou na noite de quarta-feira a transferência da responsabilidade pela manutenção da segurança em Sweida, palco de confrontos intercomunitários que fizeram mais de 350 mortos desde domingo, para "fações locais" e líderes religiosos.

"Os esforços do Estado para restaurar a estabilidade e expulsar as fações proibidas foram bem-sucedidos (...). Graças à intervenção eficaz da mediação norte-americana, árabe e turca, a região foi salva de um destino incerto", disse o Presidente num discurso televisivo.

Após os confrontos entre a comunidade drusa e as tribos beduínas em Sweida, que começaram no domingo, as forças do Governo sírio e os seus aliados foram enviados na terça-feira para a região, anteriormente controlada por combatentes drusos locais.

O OSDH, grupos drusos e outras testemunhas acusaram as forças de segurança sírias de inúmeros abusos.

Na quarta-feira, Israel efetuou múltiplos ataques na Síria, incluindo dois na capital, Damasco, contra o quartel-general do exército sírio e outro junto ao palácio presidencial.

O OSDH relatou também pelo menos dois ataques de aviação israelita contra a cidade de Sweida.

Os ataques israelitas, alegadamente em apoio aos drusos, resultaram na morte de 15 soldados e membros das forças de segurança sírias, adiantou a OSDH.

Estes ataques foram condenados pelo Governo sírio e pela comunidade internacional.