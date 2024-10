Starmer e Mikati sublinham necessidade de proteger civis no Líbano

Os dois governantes cumprimentaram-se com um aperto de mão à entrada do número 10 de Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro britânico, onde realizaram a reunião, noticiou a agência Efe.

Starmer transmitiu as suas "profundas condolências" ao seu homólogo libanês pela morte de civis no Líbano, como resultado do conflito contínuo na região.

De acordo com um porta-voz de Downing Street, Starmer e Mikati enfatizaram "a importância de proteger vidas civis e infraestruturas críticas no Líbano".

Concordaram também na necessidade urgente de um cessar-fogo imediato no Líbano e de uma solução política em conformidade com a Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Relativamente ao conflito regional mais amplo, Starmer sublinhou a necessidade de ambos os lados diminuírem a escalada da violência e trabalharem em prol de uma "paz sustentável e de longo prazo" no Médio Oriente, segundo a mesma fonte.

Starmer e Mikati discutiram ainda a força dos laços bilaterais britânico-libaneses e prometeram voltar a falar "em breve".

A reunião entre os chefes de Governo do Reino Unido e do Líbano realiza-se poucos dias depois dos bombardeamentos perpetrados por Israel no Irão, em resposta ao ataque em Teerão no início do mês.

O conflito foi desencadeado em 07 de outubro de 2023 com um ataque sem precedentes do Hamas em solo israelita, que matou mais de 1.200 pessoas, sobretudo civis, e outras cerca de 250 foram levadas como reféns.

Israel retaliou com uma ofensiva em grande escala na Faixa de Gaza, que já deixou mais de 42 mil mortos, também maioritariamente civis, de acordo com as autoridades locais controladas pelo grupo palestiniano.

A guerra alastrou-se ao Líbano, onde, após quase um ano de trocas de tiros ao longo da fronteira israelo-libanesa, Israel lançou desde setembro um forte ataque contra o Hezbollah.