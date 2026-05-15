Sul do Líbano. Israel está a realizar ataques contra o Hezbollah na região de Tiro

"Tivemos um dia inteiro de discussões produtivas e positivas, que duraram cerca de oito horas. Esperamos continuar amanhã e esperamos poder dizer mais nessa altura", afirmou um funcionário do Departamento de Estado, à agência AFP.





c/agências

, perto de Tiro, afirmando que o exército estava "obrigado a agir com força" contra o Hezbollah pró-iraniano "em vista da violação do acordo de cessar-fogo".Antes, o exército tinha declarado em comunicado, que "Também esta sexta-feira, o exército israelita confirmou a morte do sargento Negev Dagan no sul do Líbano, elevando para 20 o número de soldados israelitas mortos em confrontos com o Hezbollah pró-iraniano desde o início de março.Durante o mesmo período, os bombardeamentos israelitas mataram mais de 2.800 pessoas no Líbano, incluindo pelo menos 200 crianças, segundo Beirute.Estas novas violações da trégua surgem um dia depois de mais uma ronda de negociações entre Israel e o Líbano em Washington, que o Departamento de Estado norte-americano descreveu como "positivas".