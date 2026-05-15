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Guerra no Médio Oriente
Sul do Líbano. Israel está a realizar ataques contra o Hezbollah na região de Tiro
O exército israelita anunciou esta sexta-feira que está a realizar ataques contra o movimento islâmico libanês Hezbollah na região de Tiro, no sul do Líbano, apesar do cessar-fogo que deveria estar em vigor há pouco menos de um mês.
Israel tinha lançado um apelo à população para que abandonasse cinco aldeias no sul do Líbano, perto de Tiro, afirmando que o exército estava "obrigado a agir com força" contra o Hezbollah pró-iraniano "em vista da violação do acordo de cessar-fogo".
Antes, o exército tinha declarado em comunicado, que "drones explosivos" disparados pelo Hezbollah tinham caído no norte de Israel sem causar vítimas e denunciou-o como "mais uma violação" dos termos do cessar-fogo.
Também esta sexta-feira, o exército israelita confirmou a morte do sargento Negev Dagan no sul do Líbano, elevando para 20 o número de soldados israelitas mortos em confrontos com o Hezbollah pró-iraniano desde o início de março.
Durante o mesmo período, os bombardeamentos israelitas mataram mais de 2.800 pessoas no Líbano, incluindo pelo menos 200 crianças, segundo Beirute.
Na quinta-feira, o Hezbollah afirmou ter utilizado um drone para atacar soldados israelitas no norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano.
Estas novas violações da trégua surgem um dia depois de mais uma ronda de negociações entre Israel e o Líbano em Washington, que o Departamento de Estado norte-americano descreveu como "positivas".
Antes, o exército tinha declarado em comunicado, que "drones explosivos" disparados pelo Hezbollah tinham caído no norte de Israel sem causar vítimas e denunciou-o como "mais uma violação" dos termos do cessar-fogo.
Também esta sexta-feira, o exército israelita confirmou a morte do sargento Negev Dagan no sul do Líbano, elevando para 20 o número de soldados israelitas mortos em confrontos com o Hezbollah pró-iraniano desde o início de março.
Durante o mesmo período, os bombardeamentos israelitas mataram mais de 2.800 pessoas no Líbano, incluindo pelo menos 200 crianças, segundo Beirute.
Na quinta-feira, o Hezbollah afirmou ter utilizado um drone para atacar soldados israelitas no norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano.
Estas novas violações da trégua surgem um dia depois de mais uma ronda de negociações entre Israel e o Líbano em Washington, que o Departamento de Estado norte-americano descreveu como "positivas".
"Tivemos um dia inteiro de discussões produtivas e positivas, que duraram cerca de oito horas. Esperamos continuar amanhã e esperamos poder dizer mais nessa altura", afirmou um funcionário do Departamento de Estado, à agência AFP.
c/agências
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