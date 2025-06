Teerão lança ataque após anúncio de cessar-fogo por Trump

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram três ondas de ataques iranianos entre as 5h00 e as 6h00 locais (3h00 e 4h00 em Lisboa), que deixaram uma dezena de feridos, incluindo três pessoas em estado crítico, de acordo com o serviço de emergência e resgate israelita Magen David Adom (MDA).

As sirenes soaram nas imediações de Telavive e na região entre Ashdod e a Faixa de Gaza, no centro e sul do país, e os bombeiros relataram o impacto de um projétil na cidade de Beersheba (sul).

O MDA indicou que o ataque deixou três pessoas gravemente feridas, mas meios de comunicação locais, como o Times of Israel e o Haaretz, referem três vítimas mortais, citando fontes médicas.

Os ataques surgem depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado em Washington, na segunda-feira à noite, que Israel e o Irão acordaram um cessar-fogo.

Pouco depois, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, negou qualquer acordo: "De momento, não há acordo sobre um cessar-fogo ou uma cessação das operações militares", disse Araqchi numa mensagem na rede social X.