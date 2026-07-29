Teerão reivindica ataque com mísseis balísticos contra base dos EUA na Jordânia

"Os corajosos guerreiros da Força Aeroespacial da IRGC atacaram a base aérea e o Centro de Comando Central do Exército dos Estados Unidos na Jordânia com vários mísseis balísticos", informa um comunicado publicado pelos meios de comunicação oficiais no Irão.

A IRGC argumentou que a ofensiva constituiu uma "resposta às ações agressivas do exército norte-americano" contra o Irão.

"Enquanto continuarem as ameaças contra o Irão e as ações ilegais das forças norte-americanas contra os nossos interesses, a resistência continuará. As ameaças dos responsáveis norte-americanos e as intervenções ilegais contra os nossos interesses devem cessar", sublinha o texto da IRGC, publicado pela agência Fars.

Os Estados Unidos e a Arábia Saudita realizaram esta terça-feira ataques contra posições de grupos terroristas alinhados com o Irão no leste do Iraque, em resposta a mais de trinta ataques com drones dirigidos pela IRGC contra forças norte-americanas e infraestruturas energéticas sauditas nas últimas 72 horas, segundo o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM).

Os ataques destruíram vários centros logísticos e de armamento, segundo o CENTCOM, que advertiu a IRGC e os seus aliados para que cessassem os ataques, a fim de evitar uma nova resposta militar norte-americana.

O CENTCOM assinalou que, entre fevereiro e abril, foram registadas mais de 600 tentativas de ataque por parte de milícias alinhadas com o Irão contra cidadãos e instalações norte-americanas no Iraque.

O novo ataque norte-americano ocorre depois de os Estados Unidos terem afirmado que frustraram uma tentativa de ataque surpresa com vários mísseis balísticos lançados a partir do Irão contra tropas norte-americanas destacadas no Médio Oriente, no primeiro ataque deste tipo desde que o Presidente Donald Trump afirmou que Washington e Teerão estavam a negociar.

A última ronda de bombardeamentos contra a República Islâmica, correspondente ao décimo terceiro dia consecutivo de ataques desde a assinatura de um memorando de entendimento em junho e correspondente suspensão dos ataques, tinha ocorrido na passada quinta-feira.