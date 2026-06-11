Mundo
Guerra no Médio Oriente
Teerão responde a ameaças. "Atoleiro sem fim" aguarda EUA no Irão
O principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, negociador-chefe de Teerão e presidente do parlamento iraniano, alertou esta quinta-feira que os Estados Unidos estão a expor-se a um "atoleiro sem fim", após as ameaças de Donald Trump de atacar o país "com demasiada força".
"Estratégias inadequadas e decisões impulsivas vão piorar a situação, destruir a infraestrutura energética, provocar a explosão dos mercados e mergulhar-vos num lamaçal sem fim do qual não conseguirão sair durante anos", escreveu na rede social X, acrescentando: "Vão descobrir um Irão diferente".
O Irão dará uma “resposta firme, esmagadora, dolorosa e lamentável” caso os EUA ataquem a Ilha de Kharg, ameaçou por outro lado um alto funcionário iraniano, após ameaças do presidente norte-americano. Donald Trump afirmou esta manhã que os EUA vão tomar aquela ilha e outras infraestruturas petrolíferas no Irão.
Descrevendo Trump como “confuso e errático”, Ebrahim Azizi, chefe da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento iraniano, afirmou não haver dúvidas de que o Irão dará uma resposta severa a qualquer tentativa de tomar a ilha.
O Irão e todo o seu território, incluindo a Ilha de Kharg, estão “totalmente preparados”, disse Azizi em declarações ao jornal iraniano Hamshahri na quinta-feira.
“O nível de prontidão das nossas forças armadas lá é tão elevado que acredito que uma das coisas que poderá tornar-se evidente no futuro é precisamente este nível máximo de prontidão militar na ilha”, disse.
O Irão dará uma “resposta firme, esmagadora, dolorosa e lamentável” caso os EUA ataquem a Ilha de Kharg, ameaçou por outro lado um alto funcionário iraniano, após ameaças do presidente norte-americano. Donald Trump afirmou esta manhã que os EUA vão tomar aquela ilha e outras infraestruturas petrolíferas no Irão.
A pequena ilha do Golfo Pérsico é vital para a economia iraniana e representa cerca de 90 por cento das exportações de crude do país.
Descrevendo Trump como “confuso e errático”, Ebrahim Azizi, chefe da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento iraniano, afirmou não haver dúvidas de que o Irão dará uma resposta severa a qualquer tentativa de tomar a ilha.
O Irão e todo o seu território, incluindo a Ilha de Kharg, estão “totalmente preparados”, disse Azizi em declarações ao jornal iraniano Hamshahri na quinta-feira.
“O nível de prontidão das nossas forças armadas lá é tão elevado que acredito que uma das coisas que poderá tornar-se evidente no futuro é precisamente este nível máximo de prontidão militar na ilha”, disse.
“Com todas as suas capacidades e força, as nossas forças armadas estão prontas.”
c/agências