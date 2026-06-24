Teerão vê memorando de entendimento como sinal de derrota dos EUA

"O memorando de entendimento de Islamabade não é o resultado de pressão ou coação, mas sim da resistência e da determinação da corajosa nação iraniana", afirmou Ghalibaf numa conferência em Baku, no Azerbaijão, transmitida pela televisão iraniana.

"É por isso que o memorando de entendimento de Islamabade assumiu o valor de uma declaração de derrota para os Estados Unidos", disse Ghalibaf, chefe da equipa iraniana nas negociações com Washington e presidente do Parlamento.

Por outro lado, Ghalibaf acrescentou que a segurança no Médio Oriente deve agora ser garantida pelos países da região.

Na mesma conferência de imprensa, o presidente do Parlamento do Irão reiterou que o fim da guerra no Líbano é "tão importante" para Teerão como o fim da guerra no Irão, referindo-se á campanha militar israelita.

Paralelamente, a diplomacia de Islamabade disse hoje que as negociações técnicas entre os Estados Unidos e o Irão, mediadas pelo Paquistão, devem ser retomadas na próxima semana.