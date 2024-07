Tensão Israel-Líbano amplifica receios de escalada da guerra no Médio Oriente

O Hezbollah veio já negar qualquer responsabilidade, mas– algo que tem vindo a acontecer rotineiramente nos últimos meses.Este domingo deverá ser tomada uma decisão mais concreta sobre como responder ao alegado ataque do Hezbollah, estando prevista uma reunião do gabinete israelita de segurança. A lei determina que qualquer decisão sobre uma ação militar que possa levar à guerra deve ser adotada multilateralmente por esse gabinete., o analista político do Médio Oriente Omar Baddar disse acreditar que, independentemente de quem foi o responsável."Nenhum partido em toda a região tem interesse político ou militar em atacar um jogo de futebol de crianças numa cidade drusa nos Montes Golã ocupados. E também vale a pena notar que há um desejo, tanto da parte do Hezbollah como de Israel, de evitar uma guerra em grande escala", considerou o especialista.Na opinião de Omar Baddar, é necessária uma investigação independente para saber o que realmente se passou neste caso., acrescentou.Washington discorda, porém, desta opinião, tendo este domingo culpado o Hezbollah pelo ataque que matou 12 crianças e jovens."Este ataque foi conduzido pelo Hezbollah libanês. Oera deles e foi lançado de uma área que eles controlam", declarou a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, em comunicado, acrescentando que a Casa Branca tem estado em conversações com funcionários israelitas e libaneses desde então."Os Estados Unidos estão também a trabalhar numa solução diplomática ao longo da Linha Azul [que separa o Líbano de Israel e dos Montes Golã] que ponha fim a todos os ataques de uma vez por todas e", anunciou.

Irão adverte Israel

A ONU e a União Europeia apelaram, por sua vez, à contenção, com o chefe da diplomacia dos 27, Josep Borrell, a pedir uma "investigação internacional independente".Já o Governo libanês, que habitualmente não comenta os ataques a Israel ou aos Montes Golã ocupados, disse condenar os ataques a civis, numa declaração que indica a gravidade da situação.Este domingo, Teerão advertiu Israel contra qualquer "nova aventura" e qualificou o incidente nos Montes Golã comoO porta-voz do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, Nasser Kanaani, afirmou que uma resposta militar israelita iria desestabilizar ainda mais a região e atiçar as chamas da guerra."Se isso acontecer, o regime sionista será a principal e definitiva entidade responsável pelas repercussões e reações imprevisíveis a um comportamento tão estúpido", vincou.

Possível impacto nas negociações de cessar-fogo em Gaza

Há vários meses que analistas e responsáveis alertam para o facto deNuma conferência de imprensa em Tóquio este domingo, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que Washington não quer ver o conflito agravar-se na sequência do ataque ao campo de futebol."Estamos determinados a pôr fim ao conflito de Gaza. Já dura há demasiado tempo. Já custou demasiadas vidas. Queremos que os israelitas, os palestinianos e os libaneses vivam livres da ameaça do conflito e da violência", assegurou.As declarações surgem numa altura em que se, que deverão ter lugar em Itália. Não é ainda claro se a mais recente escalada entre Israel e o Hezbollah poderá ter um impacto direto nas negociações.

c/ agências