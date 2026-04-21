Mundo
Guerra no Médio Oriente
Tradicional "fish and chips" torna-se vítima colateral da guerra no Médio Oriente
Os pescadores estão a sair menos para o mar devido ao aumento do preço do petróleo o que faz com que o preço do peixe aumente e que o popular prato para os britânicos esteja a tornar-se um produto de luxo.
No Reino Unido, a guerra no Médio Oriente está a ameaçar o sacrossanto peixe com batatas fritas.
Com o aumento do preço do petróleo, os pescadores estão a sair menos e o preço do peixe está a subir. Os pescadores estão a tentar adaptar-se, tal como Omer, que tem uma banca de peixe com batatas fritas no sul de Londres.
"Antigamente, o bacalhau era um dos peixes, não posso dizer baratos, mas com um preço razoável", diz o comerciante que compra peixe fresco todas as manhãs. "Hoje, é um dos peixes mais populares e, sobretudo, o mais caro. Em 2013, quando abri a minha loja, pagava cerca de 8 euros o quilo. Agora, o preço subiu para 25 euros o quilo. Isto é inédito, o que significa que um único peixe custa quase 10 euros".
O peixe e as batatas fritas tornaram-se um produto de luxo, lamenta Omer, à medida que os clientes escasseiam. "Por exemplo, uma família que costumava comer quatro peixes e duas porções de batatas fritas, agora come dois peixes e uma porção de batatas fritas, e está a mudar para porções ainda mais pequenas"."Situação vai piorar"Para cobrir os custos, o proprietário obtém a sua margem de lucro de outras formas: "Vendemos outros produtos, como salsichas, tartes e batatas fritas. Estamos a tentar ganhar dinheiro assim, porque não podemos praticar preços exorbitantes no peixe. É claro que estamos preocupados com o futuro. Tenho pena de todos, tenho pena de mim próprio, devido ao número de horas que dedico ao meu negócio, e tenho pena dos clientes que trabalham arduamente para ganhar o seu dinheiro. E um único pedaço de peixe a 12 euros é demasiado caro para eles também. Sabe, é preocupante. Parece que a situação vai piorar, não será fácil para ninguém".
Ainda existem mais de dez mil restaurantes de peixe e batatas fritas no Reino Unido, mais do que todas as cadeias populares como o KFC, o McDonald's e a Pizza Hut juntas. Mas metade deles estão ameaçados de encerramento, de acordo com a Federação Nacional de Vendedores de Peixe e Batatas Fritas.
Radio France / 20 abril 2026 19:09 GMT+1
Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa
Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa