Trump acredita em acordo de paz com o Irão no fim de semana

"Se acontecer - e pode não acontecer, quem sabe? - mas se acontecer, pode ser que aconteça este fim de semana", disse Trump, questionado pelos jornalistas na Sala Oval sobre o progresso das negociações para acabar com conflito iniciado pelo ataque norte-americano e israelita contra o Irão a 28 de fevereiro.

Sobre os ataques de terça-feira - das forças norte-americanas contra alvos no Irão, que responderam visando países vizinhos - Trump defendeu não estar em causa uma violação do cessar-fogo bilateral em vigor desde 08 de abril, mas apenas "alguns incidentes, nada de grave".

"Tínhamos a situação controlada; resolvemos o problema rapidamente, como fazem as melhores forças armadas do mundo", acrescentou.