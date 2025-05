Trump anuncia capitulação dos Huthis e fim de ataques no Iémen

"Os Huthis anunciaram (...) que não querem lutar mais. Simplesmente não querem lutar. E nós honraremos isso. Vamos parar os bombardeamentos. Eles renderam-se", afirmou Trump, na Sala Oval da Casa Branca, ao lado do novo primeiro-ministro canadiano, Mark Carney.

As declarações do Presidente norte-americano surgem no dia em que o Exército israelita bombardeou o aeroporto e as centrais elétricas na região de Sana, capital do Iémen, em resposta aos ataques dos Huthis contra Israel.

Os Estados Unidos destacaram uma força para a região, com o objetivo de neutralizar os ataques dos rebeldes iemenitas apoiados pelo Irão contra a navegação comercial no mar Vermelho e golfo de Aden.