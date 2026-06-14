Trump condena ataque aéreo israelita contra o sul de Beirute

Na sua plataforma, Truth Social, Trump instou as partes a cessar as hostilidades, indicando estar "muito perto" o alcance de um memorando de entendimento com o Irão para iniciar um processo de paz firme.

Israel lançou esta tarde vários mísseis contra um prédio de apartamentos no bairro de Dahiya, no sul de Beirute, um bastião do Hezbollah, em resposta ao que denunciou como vários drones a transportar cargas explosivas visando o seu território.

O ataque israelita resultou em pelo menos três mortos e 15 feridos, enquanto os impactos dos alegados drones não causaram vítimas. A investida levou Trump, numa mensagem na sua plataforma, a declarar: "Israel tem o direito de se defender contra ameaças, mas o ataque a que estava a responder foi menor e inconsequente; ninguém ficou ferido ou morto, e isso não deverá prejudicar este importante processo."

Trump celebra hoje o seu 80.º aniversário com um grande evento de artes marciais mistas na Casa Branca e a esperança de finalizar este acordo preliminar com o Irão.

O Presidente norte-americano declarou-se convicto, no sábado, de que a assinatura se realizaria hoje, mas ao longo do dia os negociadores iranianos manifestaram profundo ceticismo devido aos detalhes técnicos pendentes e, sobretudo, ao bombardeamento em Dahiya.

A segurança do bastião do Hezbollah é uma condição inegociável para que Teerão, um dos principais apoiantes do partido-milícia, se sente para negociar.

"O ataque desta manhã em Beirute não deveria ter acontecido, especialmente num dia tão especial, quando estamos tão perto de um acordo de paz com o Irão", comentou Trump, antes de apelar à calma.

"Não deverá haver mais ataques de Israel em qualquer parte do Líbano, mas também não deverá haver mais ataques de qualquer outro grupo, incluindo o Hezbollah, contra Israel. Este poderá ser o início de uma paz longa e bela", concluiu.