Trump diz que estão previstas novas negociações com Teerão

"Temos negociações agendadas com o Irão. Eles querem conversar. Penso que sofreram muito quando atacámos os três locais", disse Trump aos jornalistas, no início de um jantar com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca.

O enviado de Trump para o Médio Oriente, Steve Witkoff, que estava à mesma mesa, indicou que as negociações poderiam começar na próxima semana.

O presidente republicano tem vindo a afirmar há dias que o Irão procura retomar as negociações com a Casa Branca.

Os Estados Unidos e o Irão iniciaram negociações a 12 de Abril sobre o programa nuclear iraniano, que Washington procura interromper por o considerar uma ameaça, enquanto Teerão afirma que o seu objetivo é pacífico.

No entanto, as negociações foram suspensas a 13 de junho, após uma ofensiva militar lançada por Israel contra o Irão, à qual os Estados Unidos se juntaram a 22 de junho com um bombardeamento das instalações nucleares de Fordo, Natanz e Isfahan.

Netanyahu disse que os ataques "removeram os dois tumores que ameaçavam a vida de Israel: o tumor nuclear e o tumor dos mísseis balísticos", mas avisou que "remover um tumor não significa que não possa reaparecer".

"É preciso vigiar constantemente a situação para garantir que não há qualquer tentativa de o fazer reaparecer", acrescentou Netanyahu.

Após o ataque norte-americano, as partes concordaram com um cessar-fogo, pondo fim a uma guerra de 12 dias.