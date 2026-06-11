Trump diz que Teerão pede a Washington para cessar ataques

"O Presidente Trump disse-me que o Irão lhe ligou esta noite [quarta-feira]", indicou o jornalista Trey Yingst. "Ele disse-me que os iranianos lhe pediram para cessar os bombardeamentos", declarou o repórter no canal Fox News.

O Presidente norte-americano garantiu também que "os bombardeamentos cessarão em breve", ainda segundo Yingst.

Teerão negou de imediato a informação, de acordo com um comunicado emitido pelos Guardas da Revolução, o exército ideológico iraniano.

"As alegações de Trump de que responsáveis iranianos o teriam contactado são veementemente negadas e não passam de um pretexto para escapar à guerra", declararam.

O exército norte-americano anunciou ter lançado "novos ataques em legítima defesa contra vários alvos no Irão", anunciou o Comando Militar para o Médio Oriente (Centcom, na sigla em inglês).