Trump insiste que quer transformar Gaza numa zona livre

"Tenho conceitos para Gaza que considero muito bons, para a transformar numa zona livre (...) para que os Estados Unidos se envolvam e a transformem numa zona livre, disse o Presidente norte-americano durante a visita que realiza hoje ao Qatar.

"Ficaria orgulhoso se os Estados Unidos se envolvessem no projeto e transformassem [Gaza] numa zona livre", acrescentou sem detalhar.

Anteriormente, Trump afirmou que estava disposto em transformar o enclave palestiniano na Riviera do Médio Oriente.

Pelo menos 79 pessoas morreram hoje de madrugada em Gaza, 53 das quais na cidade de Khan Yunis, no sul do enclave, em bombardeamentos israelitas de grande intensidade contra a Faixa de Gaza.

As fontes hospitalares palestinianas admitem que o balanço relativo a mortos provocados pelos últimos bombardeamentos israelitas pode aumentar nas próximas horas devido ao elevado número de feridos.

Israel intensificou nos últimos dias os ataques contra o enclave palestiniano.

O Presidente dos Estados Unidos encontra-se em Doha, capital do Qatar, após uma deslocação à Arábia Saudita, no âmbito de uma visita a países do Golfo.

Hoje, Trump deve ainda dirigir-se às tropas norte-americanas instaladas na Base Aérea de Al-Udeid, no Qatar.

A base foi um importante ponto logístico e de defesa durante as guerras do Iraque e do Afeganistão e apoiou a recente campanha aérea dos Estados Unidos contra as forças Huthis do Iémen.

Por outro lado, Donald Trump ameaçou hoje retomar a ofensiva contra o Iémen em caso de ataque das forças Huthis.

Neste momento encontra-se em vigor um cessar-fogo que pôs fim a semanas de bombardeamentos norte-americanos contras as posições Huthis que controlam "de facto" o Iémen.