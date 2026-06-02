Trump nega suspensão de negociações com Teerão

"A notícia falsa de que a República Islâmica do Irão e os Estados Unidos deixaram de se falar há alguns dias é falsa e errónea. As conversas entre nós estão em curso, incluindo as de há quatro, três, dois e um dia, e hoje", disse o líder norte-americano na rede Truth Social.

A agência de notícias Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária iraniana, indicou na segunda-feira que Teerão interrompeu as conversações de paz em retaliação pelos ataques israelitas contra o seu aliado Hezbollah no Líbano.

Trump afirmou na altura que Teerão não o tinha informado sobre qualquer suspensão dos contactos, mas também disse que não se importaria que as negociações parassem.

Já esta manhã, as agências Fars e Tasnim noticiaram que o Irão interrompeu as comunicações com os mediadores sobre a prorrogação do cessar-fogo, em vigor desde 08 de abril, na guerra iniciada em 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica.

No último mês, Hezbollah e Israel têm continuado os ataques aéreos e confrontos terrestres no sul do Líbano, apesar do cessar-fogo em vigor desde 17 de abril, acordado pelas autoridades libanesas e israelitas, mas que não era reconhecido pelo Hezbollah.

Na segunda-feira, Donald Trump anunciou ter obtido garantias do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e de Hezbollah de que os dois lados iram suspender os confrontos.

No entanto, Netanyahu afirmou em seguida que atacará Beirute se o seu país voltar a ser visado pelo Hezbollah, ao mesmo tempo que indicou que "as Forças de Defesa de Israel continuarão a operar como planeado no sul do Líbano".

Esta reação levou Trump, de acordo com o jornal digital Axios, a destratar o primeiro-ministro israelita, numa conversa por telefone, em que o chamou "doido" e questionou: O que raio estás a fazer?"

Israel e Hezbollah prosseguiram esta terça-feira os confrontos no sul do Líbano, apesar das garantias do presidente norte-americano e do pronunciamento do líder israelita, que não impediu porém que delegações de Israel e do Líbano voltassem hoje à mesa de negociações em Washington.

Estados Unidos e Irão realizaram uma única ronda de negociações formal, com mediação do Paquistão em Islamabad, em 11 e 12 de abril, que não produziu resultados.

Desde então, as partes têm mantido o diálogo indireto através de mediadores, centrado na reabertura do tráfego marítimo no estreito de Ormuz, sob ameaça militar de Teerão desde o início da guerra, e no bloqueio naval imposto por Trump aos portos iranianos, além da crise no Líbano.

Os outros temas essenciais das conversações incluem o programa de enriquecimento de urânio e de produção de mísseis de longo alcance do Irão, bem como o apoio a grupos armados no Médio Oriente, incluindo o Hezbollah, a par do descongelamento de ativos iranianos no estrangeiro e levantamento de sanções internacionais a Teerão.