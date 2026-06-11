Trump prometeu limitar poder nuclear do Irão no fim de negociações, revela Netanyahu
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, saudou hoje o Presidente norte-americano pelo memorando com Teerão anunciado por Donald Trump, que se comprometeu, no final das negociações, com a limitação nuclear e de fabrico de mísseis da República Islâmica.
Segundo o gabinete do chefe do governo israelita, Trump elucidou hoje Netanyahu sobre o "memorando de entendimento (MOU) em fase de negociação com o Irão", ainda não confirmado por este país.
Netanyahu "manifestou o seu apreço pelo compromisso do Presidente Trump de que o acordo final, na conclusão das negociações, incluirá a remoção do material [nuclear] enriquecido, o desmantelamento das infraestruturas de enriquecimento, limites à produção de mísseis e o fim do apoio iraniano aos seus grupos terroristas na região", adiantou a mesma fonte.