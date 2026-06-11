Trump prometeu limitar poder nuclear do Irão no fim de negociações, revela Netanyahu

Segundo o gabinete do chefe do governo israelita, Trump elucidou hoje Netanyahu sobre o "memorando de entendimento (MOU) em fase de negociação com o Irão", ainda não confirmado por este país.

Netanyahu "manifestou o seu apreço pelo compromisso do Presidente Trump de que o acordo final, na conclusão das negociações, incluirá a remoção do material [nuclear] enriquecido, o desmantelamento das infraestruturas de enriquecimento, limites à produção de mísseis e o fim do apoio iraniano aos seus grupos terroristas na região", adiantou a mesma fonte.