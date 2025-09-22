UE anuncia grupo de doadores para a Palestina

"Vamos criar um grupo de doadores para a Palestina. Qualquer futuro Estado palestiniano tem de ser viável, também do ponto de vista económico. E isso pode ser conseguido também com o apoio dos vizinhos dos palestinianos", defendeu Ursula von der Leyen, numa intervenção na conferência internacional sobre a solução dos dois Estados, promovida pela França e Arábia Saudita, na véspera do arranque do Debate Geral da 80.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas.

"Nós, europeus, criaremos um instrumento específico para a reconstrução de Gaza, em coordenação com os esforços de outros doadores", anunciou.