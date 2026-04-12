UE continua a acreditar na diplomacia para resolver conflito

As declarações de Anouar El Anouni à AFP ocorreram após o fracasso das negociações entre os Estados Unidos e o Irão, em Islamabad.

"Saudamos o Paquistão pelos seus esforços de mediação. A União Europeia contribuirá para todos os esforços diplomáticos, tendo em conta toda a amplitude dos seus interesses e preocupações, em plena coordenação com os seus parceiros", acrescentou o porta-voz.

O Paquistão encerrou hoje as conversações de paz que mediou entre os Estados Unidos e o Irão e apelou às partes em conflito para que respeitem o compromisso assumido relativamente ao cessar-fogo alcançado quarta-feira.

As conversações de paz, o primeiro contacto direto ao mais alto nível entre os Estados Unidos e o Irão em 47 anos, terminaram hoje, após 21 horas de diálogo, sem a conclusão de um acordo, segundo afirmou o vice-presidente norte-americano, JD Vance, numa conferência de imprensa na capital paquistanesa, antes de partir de regresso a Washington.

O chefe da diplomacia paquistanesa não fez referência ao conteúdo das negociações, mas destacou o papel de Islamabad como mediador fundamental.

A delegação norte-americana deixou Islamabad com a "melhor oferta final", "muito simples", ao Irão, que Vance designou como um "método de entendimento".

Segundo Vance - que não quis entrar em pormenores sobre as negociações -, o principal obstáculo em 21 horas de negociações foi o facto de o Irão não ter assumido um "compromisso fundamental" de não procurar obter a arma nuclear "a longo prazo".

O porta-voz do ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros afirmou à televisão iraniana que "ninguém estava à espera" que os Estados Unidos e o Irão chegassem a um acordo logo na primeira ronda de negociações, dando a entender que as negociações prosseguirão.

O porta-voz afirmou estar "certo de que os contactos com o Paquistão, bem como com os outros amigos na região, irão prosseguir".

Antes destas declarações, a televisão estatal iraniana (IRIB, Islamic Republic of Iran Broadcasting) fez saber que "exigências irracionais" dos Estados Unidos levaram ao fracasso das negociações em Islamabad entre iranianos e americanos para pôr fim à guerra no Médio Oriente.