UE gastou mais 22 mil milhões de euros em importações de combustíveis fósseis devido à guerra

"44 dias de conflito no Médio Oriente. Mais 22 mil milhões de euros na nossa conta de combustíveis fósseis", escreveu o comissário europeu para a Energia e Ambiente, Dan Jørgensen, numa publicação na rede social Instagram.

O comissário afirmou que este é o momento de proteger "quem precisa", de "mudar o rumo das coisas" e garantir que a UE se torna "verdadeiramente independente em termos energéticos".

"Na próxima semana, iremos apresentar novas medidas para responder à crise energética", anunciou o comissário.

Numa imagem a acompanhar esta publicação, Dan Jørgensen defende que a "única maneira" de a UE deixar de ter crises energéticas é garantir uma "transição para fontes limpas produzidas localmente" e "eletrificar a sua economia".

Em 31 de março, a Comissão Europeia já tinha anunciado que, desde o início da guerra no Irão, a UE tinha gasto mais 14 mil milhões de euros do que o habitual com a importação de combustíveis fósseis.