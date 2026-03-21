Um morto e dois feridos num ataque israelita no sul do Líbano
Uma pessoa foi morta e outras duas ficaram feridas hoje num "forte ataque" israelita a uma casa no distrito de Bint Jbeil, no sul do Líbano, anunciou a Agência Nacional de Informação Libanesa (ANI, oficial).
No Telegram, as forças armadas israelitas ordenaram ainda aos habitantes de vários bairros da periferia sul de Beirute que se retirassem daquela zona, afirmando que "continuam as suas operações e ataques contra infraestruturas militares pertencentes ao grupo terrorista Hezbollah em várias partes da periferia, com intensidade crescente".
O exército israelita disse hoje também ter atacado alvos do Hezbollah em Beirute.
